Auto van het jaar: de 8 overblijvers

Door: AUTO55

Vergeet de Mazda 6, Skoda Rapid of zelfs de Audi A3. Van de potentiële winnaars blijven over: de Ford B-Max, Mercedes A-klasse, Peugeot 208, Renault Clio, Subaru BRZ/Toyota GT86, VW Golf, Volvo V40 en de Hyundai i30. Vooral die laatste is opmerkelijk, aangezien de technisch identieke Kia Cee'd niet mag deelnemen aan de finaleronde.

Net als in 2008 dingen er dus 8 finalisten mee naar de titel 'Car of the year 2013'. Dat komt omdat de zevende plek wordt gedeeld door twee auto's met evenveel toegekende punten. Tot de criteria behoren: ontwerp, comfort, veiligheid, verbruik, rij-eigenschappen, prestaties, functionaliteit en milieuvriendelijkheid. Maar ook op gebied van technische vooruitgang en prijs-/kwaliteitsverhouding vallen er punten te rapen. Binnenkort weten we wie de Opel Ampera/Chevrolet Volt van de troon stoot.