De populairste autos van 2010

Door: BV

Vakorganisatie Febiac heeft geteld en gecijferd en weet nu ook welke auto's in 2010 het meest in de smaak van de Belg vielen. Het resultaat is (weinig verrassend) de Renault Megane, al dient gezegd dat de Fransen voor het behalen van dat resultaat duchtig profiteren van het feit dat ook de monovolumes onder die naam verkocht worden. In héél 2010 werden er 25.518 exemplaren van ingeschreven. De Golf kent nauwelijks minder koetswerkvarianten en nestelt zich op de tweede plaats met 20.051 exemplaren. De derde stek is voor de Ford Fiësta die het evenwel moet stellen zonder de steun van een breed gamma. In totaal werden er 16.130 stuks van verkocht.

Als we ons toespitsen op de breaks, dan ziet het plaatje er compleet anders uit. De tweeling Citroën Berlingo / Peugeot Partner geniet daar absolute dominantie. Van de eerste werden er 10.896 geregistreerd, van de tweede 7.820. De Volvo V50 is (op 3) de best scorende conventionele break met 5.822 stuks.

Bij de berlines spant de Fiësta met bovenstaand cijfer de kroon. Hij krijgt de Polo en Golf in die volgorde in z'n kielzog. Bij de monovolumes vinden we de verklaring voor het succes van de Megane. Van de Scénic werden immers 10.848 stuks gesleten. De Citroën C4 (Picasso) en Opel Meriva achtervolgen.

Bij de minder courante koetswerkvormen geven de Coupé's de aftrap. Daar bestaat de Top 3 uit de Renault Megane, Audi A5 en Mercedes E-Klasse. Bij de Cabrio's haalt de Peugeot 308 het na een nipte interne competitie van de Peugeot 207. BMW's 1-Reeks staat op het laagste ereschavot. De Nissan Qashqai, Peugeot 3008 en BMW X1 vertegenwoordigen de top in een segment dat Febiac nogal dromerig "Jeeps" noemt.