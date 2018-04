Maserati broedt op 3 nieuwe modellen

Door: BV

Dat de Maserati Quattroporte (foto) zich inmiddels opmaakt voor z'n pensioen is eigenlijk geen geheim. De laatste facelift is inmiddels ook alweer drie jaar geleden. Als de Italianen hun zaakjes goed geregeld krijgen, dan verwachten we de nieuwe luxueuze vierdeurs van het merk na de zomer op de IAA - het Autosalon van Frankfurt. Het model luistert momenteel naar de interne benaming M156, krijgt een lijnenspel dat meer weg heeft van de Maserati GranTurismo en zal nog steeds aangedreven worden door een 4,7l V8. Die laatste onderging wel verbeteringen om, u raadt het, meer vermogen te leveren en tegelijk zuiniger te zijn. Er wordt duchtig gespeculeerd over andere motoren nu Fiat zich de toegang tot de Chrysler organenbank heeft verschaft. Zo is niet uit te sluiten dat Maserati zich eens buigt over een 3,6l V6.

De overname van Chrysler is eveneens de voedingsbodem voor nieuwe geruchten over een Maserati SUV. Die staat al (zeer) lang op de verlanglijst. Bij Alfa staan de sterren inmiddels goed voor een SUV op basis van Jeep Grand Cherokee en Maserati zou op gelijkaardige manier een product uit de hoed kunnen toveren dat zich netjes tussen de aanstormende compacte Porsche Cajun en de Porsche Cayenne nestelt.

Tot slot broeden de Italianen nog steeds op een compacte sedan. Een model dat vooral het productievolume van het merk de hoogte in moet jagen en verondersteld wordt zich te meten aan premium producten als de Audi A6, BMW 5-Reeks en Mercedes E, maar met een alternatieve, meer op rijplezier gerichte positionering. Dat is het gaatje waar Jaguar met de XF al in sprong. Er circuleert zelfs al een instapprijs - € 55.000. Maar het is onduidelijk wanneer de SUV, noch de nieuwe sedan (codenaam M157) hun eerste optreden zullen maken.