30 kandidaten Auto van het Jaar 2014

Nadat de VW Golf VII in mei werd aangeduid als kroondrager, heeft men vandaag de identiteit van de deelnemers van de verkiezing van volgend jaar vrijgegeven. 'Men', dat zijn 58 juryleden uit 22 Europese landen. Ditmaal komen 30 geselecteerde modellen aan bod, auto's die momenteel op de markt zijn of dat ten laatste voor het einde van dit jaar zullen zijn. De minimumoplage is bepaald op vijfduizend exemplaren. En de grote winnaar, die zal uiteindelijk op 3 maart 2014 worden aangekondigd, voorafgegaan door een afvalronde in december.

Tromgeroffel! De kandidaten:

BMW 4-reeks Coupé

BMW i3

BMW X5

Citroën C4 Picasso

Ford Ecosport

Ford Kuga (T)

Hyundai i10

Jaguar F-Type (T)

Kia Carens

Range Rover Sport (T)

Lexus IS (T)

Maserati Ghibli

Mazda 3

Mercedes S-Klasse (T)

Mitsubishi Space Star

Nissan Note

Opel Cascada (T)

Peugeot 2008

Peugeot 308

Porsche Cayman (T)

Renault Captur (T)

Renault Zoe (T)

Seat Leon (T)

Skoda Octavia (T)

Subaru Forester (T)

Suzuki SX4

Tesla Model S

Toyota Auris (T)

Toyota Corolla

Toyota RAV4 (T)