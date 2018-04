Autosalon van Frankfurt 2013 overzicht: van Nissan tot Porsche

Door: BV

Het Autosalon van Frankfurt leverde naar goede tweejaarlijkse gewoonte weer een regelrechte tsunami aan nieuws, facelifts, concept cars en nieuwe modellen op. We groeperen even alle feiten. In dit derde (en voorlaatste) overzicht alles van Nissan tot en met Porsche. En vergeet ook onze fotospecial met beeld van de salonvloer niet te bekijken. Klik hier voor deel 1, of deel 2.

Nissan

Nissan Nismo horloge speelt boordcomputer

Nissan X-Trail gooit het over een andere boeg

Opel

Logisch vervolg: facelift Opel Insignia

Opel Monza staart de toekomst in

Opel Adam nog meer naar je hand te zetten

Bijna een GTI: Opel Cascada met 200pk

Nieuwe 1.0 van Opel: 3 cilinders, 115pk

Opel Insignia Country Tourer zoek het avontuur op

Nieuwe motoren, koetswerkdesign in facelift Opel Insignia

Peugeot

Volgens het boekje: Peugeot 3008 en 5008 facelift

Peugeot 308 R geeft geheimen prijs

Peugeot toont 208 Hybrid FE

Peugeot RCZ R: de productieversie

Dit is de nieuwe Peugeot 308!

Porsche

Alle variaties van Porsche 918 Spyder

Eindelijk echt compleet definitief: Porsche 918 Spyder

300pk voor Porsche Panamera diesel