Autosalon van Frankfurt 2013 overzicht: van Jeep tot Mercedes

Het Autosalon van Frankfurt leverde naar goede tweejaarlijkse gewoonte weer een regelrechte tsunami aan nieuws, faclifts, concept cars en nieuwe modellen op. We groeperen even alle feiten. In dit tweede overzicht alles van Jeep tot en met Mercedes. En vergeet ook onze fotospecial met beeld van de salonvloer niet te bekijken. Klik hier voor deel 1, of deel 2.

Jeep

Jeep Wrangler Polar is cool

Kia

Meer details Kia Niro

Duister: Kia Niro Concept

Nu al opfrisser Kia Optima

Dit is de Kia Soul voor Europa (en nieuws over de Picanto)

Lamborghini

De meest extreme: Lamborghini Gallardo LP570-4 Squadra Corse

Lancia

Weinig fijner: Lancia Delta en Voyager S

Land Rover

Range Rover en Range Rover Sport MY2014

Beetje anders, beetje zuiniger: LR Discovery MY2014

Range Rover met 2 hybrides naar Frankfurt, en verder

Range Rover Evoque telt tot 9

Lexus

Agressief: Lexus LF-NX Concept

Maserati

Maserati Quattroporte ook als diesel

Modebewust: Maserati Quattroporte Ermenegildo Zegna

Mazda

Mazda 3 is er als sedan

In detail: de nieuwe Mazda 3

Mercedes

Mercedes S Class Coupe Concept steelt de show

Zot, zotter, zotst: Brabus B63S 700 6x6

Dit is de Mercedes CLA 45 in racetrim

Mercedes S500 Hybrid neemt genoegen met 3 liter

Mercedes presenteert de GLA