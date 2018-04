Kandidaten Auto van het Jaar 2012 bekend

Door: BV

In 2012 dingen 35 kandidaten naar de titel van Auto van het Jaar 2012. Je vind ze opgelijst onderaan dit artikel, maar koppel er nog geen conclusies aan vast - de constructeurs kunnen zich hiervoor gewoon inschrijven. Belangrijker nieuws is dat we voor 2012 wat langer zullen moeten wachten op uitsluitsel. Traditioneel wordt de gegeerde titel in november al uitgedeeld voor het volgende jaar, maar vanaf heden is het wachten tot in maart. De organisatie zal de winnaar vanaf heden bekendmaken aan de vooravond van het Autosalon van Genève. Dat levert wat meer spektakel op, maar het moet dan wel opboksen tegen een hoop ander spectaculair nieuws.

Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit de Audi A6, Audi Q3, BMW 1-Reeks, BMW 6-Reeks, Chevrolet Aveo, Chevrolet Orlando, Citroën DS4, Citroën DS5, Fiat Panda, Ford Focus, Honda Civic, Hyundai i40, Hyundai Veloster, Kia Picanto, Kia Rio, Lancia Ypsilon, Lexus GS, Mazda CX-5, Mercedes B-klasse, Mercedes ML-Klasse, Mercedes SLK, Opel Ampera/Chevrolet Volt, Opel Zafira Tourer, Peugeot 508, Peugeot 3008 HYbrid4, Porsche 911, Range Rover Evoque, Renault Kangoo Z.E, Renault Fluence Z.E, Ssangyong Korando, Toyota Verso-S/Subaru Trezia, Toyota Yaris, Volkswagen Beetle en Volkswagen Up! De winnaar moet de Nissan Leaf opvolgen.