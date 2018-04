Autosalon van Detroit was "succes"

Door: BV

De organisatoren van het Autosalon van Detroit (dat officieel North American International Auto Show heet) zijn tevreden met de resultaten van de jongste editie. Voor het eerst in jaren steeg het bezoekersaantal weer. Er sneuvelde zelfs een record.

Afgelopen maand trok het Salon van Detroit in het totaal 735.370 bezoekers. In 2010 waren dat er slechts 714.137. De eerste vrijdag was zelfs de beste dag uit de geschiedenis van de beurs. Toen kwamen er op één dag 75.327 bezoekers. Daarmee klopt het de vrijdag van de editie uit 1993. Toen kwamen er 74.900 bezoekers.

Meer dan 5.000 verschillende media (waaronder het onze) deden verslag van de beurs. Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden op het 2011 Salon van Detroit vind je hieronder.

- BMW 1 M Coupé

- BMW 6-Reeks Cabrio

- Buick Verano

- Chevrolet Aveo Sedan

- Chrysler 200

- Chrysler 300

- Fiat 500 by Mopar

- Ford C-MAX Energi

- Ford Vertrek Concept

- GMC Sierra Denali Concept

- Honda Civic Concepts

- Hyundai Curb

- Hyundai Veloster

- Kia KV7 Concept

- Mercedes C-Klasse facelift

- Mercedes SLS AMG E-Cell

- Mini Paceman Concept

- Porsche 918 RSR

- Toyota Prius V

- Toyota Prius C Concept

- Volkswagen Passat (US versie)